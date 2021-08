Milhares de pessoas saíram às ruas de Banguecoque devido a gestão da pandemia

Os manifestantes exigem a renúncia do primeiro-ministro e pedem que parte do orçamento da monarquia e dos militares seja redirecionado para a luta contra a Covid-19.



Para dispersar a multidão, a polícia de choque usou canhões de água, gás lacrimogéneo e balas de borracha.



Mesmo depois de terminada a marcha, os distúrbios continuaram, com vários manifestantes a arremessarem objetos contra a polícia.

Os protestos têm-se repetido nas últimas semanas.