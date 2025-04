Milhares de timorenses em Tasi Tolu para última homenagem a Francisco

"A simplicidade do Papa uniu-se agora a Deus no Reino Celestial. Agradecemos por ter falado connosco, por ter sorrido connosco e por nos ter abraçado e amado", afirmou o bispo da diocese de Baucau, Leandro Maria Alves, durante a homilia, celebrada no local onde o Papa Francisco realizou uma missa quando visitou o país, em setembro de 2024, para cerca de 600.000 pessoas.

Hoje, também milhares de timorenses voltaram a encher Tasi Tolu para assistir à missa, que teve início às 18:00 locais (10:00 de Lisboa), ao mesmo tempo em que decorriam no Vaticano as cerimónias fúnebres do Papa Francisco, que foi sepultado no interior da Basílica de Santa Maria Maior, em Roma.

"O coração de Timor está profundamente unido ao coração do Papa", disse o bispo de Baucau, recordando o carinho e o amor manifestado por Francisco aos timorenses.

Um amor recíproco e afirmado por Olandina Silva, que era uma das voluntárias que ajudava e apoiava os fiéis hoje em Tasi Tolu.

"Nós, os timorenses amamos o Papa", disse, lembrando que Francisco visitou Timor-Leste, apesar de ser um pequeno país.

De lenço na cabeça, a senhora Madalena, mais uma devota do Papa Francisco, lembrou-o como um "herói", que Timor-Leste e o mundo perderam.

A missa já tinha começado e ainda milhares de timorenses caminhavam, já com o sol pôr-se, para Tasi Tolu para prestar a sua última homenagem a Francisco, depois de uma semana de luto nacional decretada pelo Governo, que só termina segunda-feira.