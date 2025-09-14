Milhares em manifestação na Turquia promovida pelo principal partido da oposição

A Agência France Presse (AFP), presente no local, relata que dezenas de milhares de pessoas estiveram reunidas na praça Tandongan, empunhando bandeiras turcas e vestidas com `t-shirts` com a imagem do fundador da República da Turquia, Mustafa Kemal Atatürk.

De acordo com o vice-presidente do CHP, Partido Republicano do Povo, Murat Bakan, participaram na manifestação cerca de 50.000 pessoas.

O líder do CHP, Özgür Özel, num discurso durante o protesto, disse que os manifestantes estavam ali reunidos para "se oporem ao golpe de Estado".

"Este governo não quer democracia. Sabe que não pode ganhar as eleições se houver democracia. Não quer justiça: sabe que, se houver justiça, não poderá esconder os seus crimes", defendeu, citado pela AFP.

Mais de uma dúzia de presidentes de câmara do CHP e centenas de funcionários municipais foram detidos nos últimos meses por alegada corrupção, incluindo o presidente da câmara de Istambul, Ekrem Imamoglu.

A detenção de Imamoglu, considerado o principal adversário do Presidente Recep Tayyip Erdogan nas próximas eleições presidenciais, levou a protestos generalizados.

O CHP defende que as detenções e acusações fazem parte de uma ofensiva do Governo para enfraquecer a oposição e abrir caminho para mais cinco anos no cargo para Erdogan.

O Governo nega as alegações e afirma que os tribunais da Turquia são independentes.

Num caso importante que será julgado na segunda-feira, espera-se que um Tribunal decida se anula o Congresso do CHP de 2023, uma decisão que poderia alterar a liderança do partido e deixá-lo em desordem.

O CHP, o mais antigo partido político da Turquia, obteve uma ampla vitória sobre o AKP do presidente Recep Tayyip Erdogan nas eleições locais de 2024 e está a subir nas sondagens.

No discurso de hoje, Özgür Özel perguntou: "Erdogan, já viu a praça Tandogan assim?", enquanto os manifestantes gritavam "Erdogan, demita-se!".