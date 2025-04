Milhares em Roma participam na missa exequial de Francisco

As cerimónias iniciaram-se com o rito de entrada, com a deposição do caixão com o corpo do pontífice argentino frente ao altar do recinto, quanto era entoada em latim a antífona "Concedei-lhe, Senhor, o descanso eterno e fazei brilhar sobre ele uma luz perpétua".

A missa exequial conta com cerca de 980 concelebrantes -- cardeais, bispos e sacerdotes.

Durante a cerimónia litúrgica, a Oração dos Fiéis terá uma das preces em língua portuguesa, segundo o guião disponibilizado pelo Vaticano.

"Pelos povos de todas as nações: que, praticando incansavelmente a justiça possam estar sempre unidos no amor fraterno e busquem incessantemente o caminho da paz", é a oração proferida em português.

O Papa Francisco morreu na segunda-feira, aos 88 anos, depois de 12 de pontificado.