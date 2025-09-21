Milhares juntam-se no Arizona para cerimónia fúnebre de Charlie Kirk

por RTP

Foto: Thomas Machowicz - Reuters

Milhares de pessoas reuniram-se este domingo no Arizona para homenagear o ativista de direita e apoiante de Trump Charlie Kirk. Cerimónia que contou com a presença do presidente dos Estados Unidos.

A homenagem decorre no Estádio State Farm, com capacidade para mais de 63 mil pessoas, mas onde são esperadas mais de 200 mil participantes.

As autoridades estão em alerta máximo. Donald Trump já classificou o evento como "um momento de cura".

As homenagens começaram ainda antes do amanhecer, com milhares de pessoas a formarem fila para entrar no recinto.
