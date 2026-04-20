Milhares na Igreja de Fátima para receber bênção na despedida de Luanda

Este é o último ponto oficial da visita de Leão XIV, que na terça-feira se despede de Angola, onde chegou no sábado, seguindo depois para a Guiné Equatorial, última etapa da viagem apostólica a África.

Bernardo Gato, de 29 anos, é um dos milhares de católicos que aguardavam esta tarde com expectativa pela bênção do Papa, congratulando-se pelo vislumbre, ainda que breve, de Leão XIV.

O jovem, pertencente à paróquia da Igreja de Nossa Senhora das Graças, não quis deixar passar a oportunidade de ter o Papa em terras africanas e deslocou-se para receber a bênção papal que, acredita, lhe trará "coisas boas".

Depois de frustrada a participação nas celebrações no Kilamba e na Muxima, outros pontos por onde o Sumo Pontífice passou na região de Luanda, conseguiu hoje sair do trabalho e acorrer à igreja para marcar na sua vida este momento da presença do Papa, destacando entre as mensagens de Leão XIV a exortação à paz e à esperança.

Em declarações à Lusa, Bernardo Gato disse ter gostado particularmente do apelo dirigido aos jovens, maioria da população angolana, incentivando-os a não ter medo de alcançar os objetivos e a dizer a verdade.

"Ontem na Muxima ele dizia, chega de fome", e nós, jovens, devemos ser mais acolhedores, dar de comer a quem tem fome, a quem tem sede, lutar sempre pela justiça", sublinhou.

"Como jovens que somos, precisamos de lutar para que essa justiça se cumpra, connosco e com os nossos próximos", acrescentou, considerando que estas são mensagens importantes para todos os jovens angolanos, para que a "caminhada de fé se fortaleça".

"A fé é algo que move montanhas e nós, jovens angolanos, por causa de muitas adversidades na vida, estamos a perder a fé e a esperança num mundo melhor", lamentou, exortando os jovens a que tenham mais fé e "dias melhores hão-de vir".

Já Figueiredo Miguel, que viveu a visita com "muita emoção e alegria", destacou o contacto do Papa com os idosos durante a deslocação a Saurimo, sublinhando o apelo ao respeito pelos mais velhos, bem como as mensagens de paz, que considera terem vindo "engrandecer Angola e despertar os angolanos".

Elsa de Oliveira, outra das crentes que também quis ir receber a benção papal, disse ser a terceira vez que assiste à visita de um Papa a Angola, depois de João Paulo II e Bento XVI.

"Ele é o enviado de Cristo na Terra, por isso estamos aqui", afirmou, emocionada, após ver o Papa.

Sobre Leão XIV, diz que lhe transmitiu paz e serenidade, com palavras que "tocam os cristãos e não só".

"São mensagens que confortam a nossa alma. O Papa veio para nos transmitir a paz que precisamos (...): se confiamos em Jesus estamos salvos e conseguimos alcançar tudo o que precisamos", afirmou, pedindo paz para si e para todos os angolanos.

Apesar de o sol se ter apresentado hoje menos intenso do que na Muxima, o calor, a emoção e a longa espera provocaram alguns desmaios, tendo os fiéis sido prontamente assistidos por equipas médicas posicionadas no local.