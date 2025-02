Milhares nas ruas de Berlim contra acordo entre extrema-direita e direita

Foto: Filip Singer - EPA

Em causa está uma moção não vinculativa que o líder da CDU propôs no parlamento para que a Alemanha recuse mais migrantes e que foi aprovada com apoio da AfD.



O partido conservador apresentou ainda um projeto de lei que propunha regras de imigração mais rigorosas que quase foi aprovado também com o apoio da extrema-direita.



Os manifestantes dizem que os democratas-cristãos quebraram a promessa não escrita que remonta ao pós-nazismo segundo a qual todos os partidos democráticos não podem aprovar qualquer resolução no Parlamento com o apoio de partidos nacionalistas de extrema-direita.



As manifestações estenderam-se a cidades como Hamburgo, Munique, Colónia e Leipzig.