Milhares nas ruas. Movimento estudantil da Sérvia quer derrubar Vucic nas eleições de domingo

Cerca de 150 mil apoiantes do movimento estudantil da oposição sérvia ocuparam na quinta-feira as ruas de Belgrado. O “Lista dos Estudantes” pretende pôr fim a mais de 14 anos de Governo de direita do Partido Progressista Sérvio (SNS), liderado por Aleksandar Vucic, que também concorre às eleições deste domingo.





Aleksandar Vucic foi presidente da Sérvia entre 2017 e 2026. Demitiu-se desse cargo em setembro para se candidatar a primeiro-ministro nestas eleições, que acontecem após quase dois anos de manifestações estudantis.





Grupos da sociedade civil têm, porém, denunciado que a campanha de Vucic foi marcada por intimidações, detenções e uso indevido de recursos públicos, defendendo que não estão reunidas as condições para “eleições livres e justas”.

Os protestos estudantis na Sérvia foram desencadeados pelo colapso, em 2024, de uma cobertura na estação ferroviária de Novi Sad, recém-renovada, causando a morte de 16 pessoas.





A tragédia foi amplamente atribuída à corrupção política e desencadeou alguns dos maiores protestos da Sérvia desde a queda do ex-presidente Slobodan Milosevic, em 2000.





O movimento anticorrupção, liderado por estudantes universitários, ganhou então força, passando de exigências por uma investigação transparente sobre a tragédia a apelos à realização de eleições antecipadas.





Agora, esta lista cívica candidata-se às eleições parlamentares sem apresentar um nome para o cargo de primeiro-ministro, remetendo a decisão para mais tarde, caso vençam. Muitos dos seus membros provêm do meio académico ou são independentes.





“Estamos a pôr fim a 14 anos de humilhação, caos e traição e a décadas durante as quais os interesses pessoais e partidários foram colocados acima dos vossos”, disse à multidão em protesto o professor universitário Jugoslav Gasic, um dos 250 candidatos da “Lista dos Estudantes”.





O comício terá reunido cerca de 150 mil pessoas, segundo um grupo independente de monitorização de ajuntamentos.





No mesmo dia, Aleksandar Vucic dirigiu-se aos seus apoiantes num pavilhão na capital sérvia, onde voltou a acusar o movimento estudantil de ser uma tentativa de golpe de Estado financiada por forças estrangeiras.





“Não esqueçamos como tentaram derrubar o nosso Estado, que devemos proteger e defender sempre”, vincou. “Vamos lá fora derrotá-los”.





Os relatos de ameaças e intimidações dirigidas a manifestantes estudantis têm aumentado nos últimos meses. Na quarta-feira, os procuradores de Belgrado interrogaram seis pessoas detidas sob suspeita de planearem “violência, motins e ataques” no dia das eleições.



