Milhares protestam na Bulgária contra a entrada na zona euro

O protesto foi convocado por movimentos cívicos e partidos nacionalistas e pró-russos.



Os manifestantes protestaram contra os planos do Governo de adotar o euro e exigem um referendo sobre a nova moeda.



A Bulgária aderiu à União Europeia em 2007 e está agora na reta final de adesão à zona euro. Já recebeu a luz verde do Conselho Europeu e falta agora a aprovação do Parlamento Europeu.



A 1 de janeiro do próximo ano deverá tornar-se o vigésimo primeiro país com a moeda única europeia.