Milhões de americanos preparam-se para tempestade de gelo potencialmente catastrófica

Já em Washington, D.C., Filadélfia, Nova Iorque e Boston a neve, segundo os meteorologistas será suficiente para tornar as viagens muito difíceis ou quase impossíveis.

Cerca de 140 milhões de pessoas estão sob alertas ou avisos de tempestade de inverno ou frio, e em muitos lugares com ambos.

A tempestade, esperada para começar na sexta-feira e continuar durante o fim de semana, também deverá trazer neve intensa e todos os tipos de precipitação de inverno, incluindo chuva em gelo.

Os níveis de precipitação serão elevados no Texas e em outros estados ao longo da Costa do Golfo e continuam pelo Geórgia e pelas Carolinas antes de se dirigir para nordeste, disseram os meteorologistas.

"A quantidade de neve poderá atingir um pé ou mais nas principais cidades ao longo da I-95, de D.C. a Boston," afirmaram os meteorologistas do serviço meteorológico.

Estes especialistas acreditam cada vez mais que na Costa Leste dos EUA a tempestade atingirá as grandes cidades.

Em Washington, D.C., "a combinação de neve intensa e gelo, juntamente com temperaturas muito frias durante um longo período, apresenta um risco único e significativo para a vida e propriedade em praticamente toda a região", afirmaram os especialistas do serviço meteorológico de Washington/Baltimore.

Por isso, várias máquinas de limpar neve próprias da cidade de Jackson, no Mississipi, estão preparadas.

A cidade utiliza outras máquinas pesadas, como míni carregadoras e pequenas escavadoras, para limpar as estradas, disse James Caldwell, subdiretor de obras públicas.

Jackson também tem três camiões que transportam sal e areia para espalhar nas estradas antes de se verificarem as condições de gelo esperadas.

As últimas previsões do serviço meteorológico alertam para a possibilidade de meio polegada de gelo ou mais em muitas áreas, incluindo partes do Arkansas, Louisiana, Alabama e Tennessee.

Os principais aeroportos dos EUA situados no caminho da tempestade do sul, este fim de semana, poderão atrasar passageiros e cargas: Dallas-Fort Worth; Atlanta; Memphis, Tennessee, e Charlotte, Carolina do Norte.

E mais aeroportos principais na Costa Leste podem sofrer atrasos mais tarde, à medida que a tempestade avança para leste.

Também há camiões de distribuição de sumo de beterraba na cidade de Chicago, de acordo com Cole Stallard, comissário das Ruas e Saneamento de Chicago. Porque os açúcares naturais do sumo de beterraba baixam o ponto de congelação da água, permitindo que as misturas de sal funcionem a temperaturas muito mais baixas, evitando a novo congelamento, ao mesmo tempo que ajudam o sal a aderir à estrada por mais tempo.

Em Memphis, Tennessee a cidade também tem seis camiões que espalham salmoura, uma mistura concebida para derreter a precipitação invernal.

A nível estadual, o Departamento de Transportes do Tennessee possui 851 camiões de sal e 634 camiões de salmoura, sendo que a maioria dos camiões de sal também funciona como arados.

Partes de pelo menos 19 estados no caminho da tempestade estavam sob avisos de tempestade de inverno até à tarde de quarta-feira, com mais avisos e alertas esperados à medida que o sistema se aproxima.

Nestes, incluem-se Texas, Novo México, Oklahoma, Kansas, Missouri, Arkansas, Louisiana, Mississippi, Alabama, Geórgia, Tennessee, Carolina do Norte, Carolina do Sul,Kentucky, Indiana, Illinois, Ohio, Virgínia e Virgínia Ocidental.

Estima-se que 55 milhões de pessoas estejam incluídas nestes alertas de tempestade de inverno, disse o serviço meteorológico.

O Texas tem 1.000 equipamentos para tempo de inverno, incluindo limpa-neves, motoniveladoras e camiões cisterna de salmoura, disse Adam Hammons, porta-voz do Departamento de Transportes daquela região.

O responsável afirmou que a agência também trabalha com parceiros do estado e empreiteiros para obter mais equipamento quando necessário.

Na área de Dallas, "no momento, o nosso foco principal é tratar as nossas estradas antes da tempestade," disse o porta-voz da agência Tony Hartzel na quarta-feira.

O estado possui 121 armazéns de sal espalhados pelo Arkansas mais de 600 espalhadores de sal e 700 limpa-neves, disse Dave Parker, porta-voz da agência.