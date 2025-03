Milhões de pneus britânicos destinados a reciclagem enviados para fornos na Índia

BBC File on 4 Investigates revelou que a maior parte dos resíduos de pneus exportados pelo Reino Unido é vendida no mercado negro indiano para serem submetidos em instalações ilegais a pirólise, um processo de aquecimento extremo que permite a extração de petróleo e aço, e que esta é uma realidade conhecida na indústria. Uma investigação darevelou que a maior parte dos resíduos de pneus exportados pelo Reino Unido é vendida no mercado negro indiano para serem submetidos em instalações ilegais a pirólise, um processo de aquecimento extremo que permite a extração de petróleo e aço, e que esta é uma realidade conhecida na indústria.





"Reino Unido é um dos piores infratores"





Citados pelo canal britânico , ativistas e membros da Associação de Recuperação de Pneus (TRA, na sigla em inglês) afirmam que o Governo britânico sabe que o Reino Unido é um dos piores infratores na exportação de resíduos de pneus para este tipo de utilização.









De acordo com números oficiais, o Reino Unido tem cerca de 50 milhões de resíduos de pneus, o equivalente a 700 mil toneladas, que precisa de ser reciclado, dos quais metade são exportados para a Índia por ser mais rentável onde deveria acabar em instalações de reciclagem legais semelhantes às britânicas e europeias.

Quando um pneu chega ao seu fim de vida, as oficinas cobram uma taxa de reciclagem (normalmente entre três a seis libras por cada pneu, cerca de euros) para garantir que os pneus são reciclados no Reino Unido ou no estrangeiro de forma sustentável e legal.



No entanto, cerca de 70 por cento dos pneus importados pela Índia do Reino Unido e do resto do mundo acabam em fábricas improvisadas e ilegais, onde são submetidos a "pirólise" que equivale a uma forma extrema de cozedura, estima a TRA. Segundo a BBC, o Governo da Índia tornou ilegal a utilização de pneus importados para a prática de pirólise.

A ativista Georgia Elliott-Smith disse ao canal britânico que a eliminação de resíduos de pneus do Reino Unido é atualmente um "enorme problema não reconhecido" que o Governo deveria resolver. A fundadora da Fighting Dirty quer que os pneus sejam redefinidos como "resíduos perigosos".







Questionado pela BBC sobre o conteúdo da investigação, o Departamento britânico do Ambiente, Alimentação e Assuntos Rurais (Defra, na sigla em inglês) não reconheceu o problema e declarou que "tem controlos rigorosos sobre a exportação de resíduos de pneus, incluindo multas ilimitadas e penas de prisão".







O organismo público britânico disse ainda que o Governo está a considerar reformas nas isenções de tratamento de resíduos, já que grandes empresas têm licenças ambientais regulamentadas e são submetidas a inspeções rigorosas regularmente ao contrário das pequenas empresas que podem requerer uma isenção e contornar a legislação durante a comercialização e exportação de resíduos.







O Departamento do Ambiente, Alimentação e Assuntos Rurais do Reino Unido acrescentou ainda que o Governo está empenhado na transição para uma economia circular. "este Governo está empenhado em fazer a transição para uma economia circular, mudando para um futuro onde mantemos nossos recursos em uso por mais tempo, protegendo nosso ambiente natural", disse um porta-voz do Defra à BBC.







seguiu o rasto dos pneus britânicos do Reino Unido até à Índia através de localizadores nos pneus e descobriu a dimensão deste negócio ilícito, com efeitos nefastos para a saúde das pessoas que vivem e trabalham perto das instalações de pirólise.

