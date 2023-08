Milhões em risco na Califórnia no rescaldo da tempestade Hilary

"A chuva que continua a cair e", alertou o Serviço Nacional de Meteorologia dos Estados Unidos, aconselhando os residentes das áreas afetadas a manterem-se em casa .

O mesmo serviço declarou a tempestade como ciclone pós-tropical, depois da Hilary ter perdido força durante a noite. Na manhã de segunda-feira caía apenas chuva ligeira mas as escolas e a maioria dos serviços municipais mantinham-se encerrados.





O mau tempo afetou igualmente o fornecimento de energia a várias localidades.





A presidente da câmara de Los Angeles, Karen Bass, fez o balanço dos estragos e anunciou as prioridades para as horas seguintes.







"À medida que os céus clareiam, as equipas do Departamento de Água e Energia foram mobilizadas para a eletricidade aos angelenos", revelou em conferância de imprensa. "Neste momento, equipas rodoviárias respondem a estragos e a enxurradas".





A leste de Los Angeles, os residentes de Cathedral City estão impossibilitados de circular. O chefe da corporação de bombeiros, Michael Contreras, referiu que as pessoas estão "encurraladas" em casa enquanto as estradas, inundadas de terra e de areia, não são limpas.





"Estamos a ir de casa em casa para saber se alguém precisa de sair ou de alguma coisa", afirmou Contreras.



Inundações no deserto





Também Palm Springs ficou isolada. Uma das áreas mais atingidas pela tempestade Hilary, quebrou todos os recordes de precipitação numa hora. As suas ruas tornaram-se rios de lama e de destroços e o sistema de emergência ficou inoperacional.

"Todas as nossas estradas estão inundadas", afirmou a presidente da edilidade, Grace Garner.O maior perigo de inundações súbitas ocorre nas áreas desérticas precisamente como Palm Springs, onde o solo seco é icapaz de absorver grande quantidade de água em pouco tempo, alertaram as autoridades.Jason Allen, reporter da CBS News, referiu que o fenómeno "foi absolutamente sem precedentes", confundindo os residentes. "Estive num local onde se enchiam sacos de areia [para deter a água] e um homem comentou", reportou Allen.As tempestades tropicais são raras na área porque o ar seco, água fria e condições de vento tendem a suprimir os furacões.A tempestade Hilary, oriunda do México, foi por isso a primeira tropical registada no condado de San Diego e a primeira a afetar Los Angeles desde 1939.

Sismo abala Califórnia durante tempestade

Outra área severamente afetada foi o vale de Ventura, onde foi registada a queda de quase cinco centímetros de chuva em duas horas.o primeiro desta magnitude a afetar "exatamente este local desde 1932 e a bacia de Ventura", de acordo com a sismóloga Lucy Jones, que alertou para a elevada probabilidade de réplicas nos próximos dias.Apesar do abalo não ter provocado estragos estruturais nem ferimentos, mais de 100 corporações de bombeiros foram alocadas para inspecionar edifícios em busca de fissuras e estragos, anunciou Karen Bass.O epicentro do abalo foi localizado perto de Ojai, a noroeste de Los Angeles e a leste de Santa Bárbara.sem saber onde se refugiar no meio da tempestade Hilary.Os residentes da área de São Bernardino tinham sido retirados de casa devido à tempestade e vídeos partilhados nas redes sociais mostraram como a água arrastou rochas e enormes quantidades de lama para as estradas.

Normalidade terça-feira

por decisão do supervisor geral, Alberto Carvalho, devido ao impacto da tempestade e apesar do distrito escolar ser o segundo mais vasto dos Estados Unidos.As aulas e os programas escolares foram cancelados mesmo nas áreas menos afetadas pelo mau tempo. "Defendo a minha decisão", afirmou Carvalho. "Nunca colocaria em risco a segurança de um aúnica criança ou funcionário e a".Os mesmos argumentos foram invocados em Pasadena, San Diego e Palm Springs, para manter igualmente as escolas encerradas.A maioria dos serviços municipais também não funcionaram no rescaldo da Hilary, com exceção dos de emergência. A normalidade deverá regressar terça-feira.