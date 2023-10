Milicianos palestinianos mortos por tropas israelitas no norte da Faixa de Gaza

Em comunicado, o exército israelita não precisou a que grupo pertenciam os milicianos mortos, descrevendo-os como "terroristas", acrescentando que os combates continuavam na zona, com foguetes a serem disparados de Gaza.

"Nas últimas horas, as Forças de Defesa de Israel (IDF) continuaram a atingir e a matar terroristas na Faixa de Gaza. Os soldados que operam perto do cruzamento de Erez identificaram vários terroristas que saíam da boca de um túnel e enfrentaram-nos, causando várias baixas, incluindo mortos e feridos", indicaram as IDF em comunicado.

Até 07 de outubro, quando o Hamas atacou o território israelita, matando mais de 1.400 pessoas e raptando mais de 200, a passagem de Erez era o local por onde milhares de habitantes de Gaza entravam em Israel em busca de trabalho ou de tratamento médico.

De acordo com o exército israelita, o Hamas construiu túneis perto da passagem de Erez para atacar o território israelita ou as unidades militares que patrulham a zona.

Os `drones` do exército israelita "atingiram duas bases de operações do Hamas e mataram" vários militantes do grupo, refere ainda o comunicado.

Entretanto, as Brigadas Ezzedine al-Qassam, o braço armado do Hamas, afirmaram hoje em comunicado que atacaram vários veículos blindados israelitas a oeste do posto fronteiriço de Erez, alguns dos quais foram atingidos e incendiados "com as tripulações no interior".

"Os nossos combatentes estão atualmente envolvidos em violentos combates com armas automáticas e anti-tanque, contra as forças de ocupação que realizam uma incursão no noroeste de Gaza", indicaram as Brigadas Ezzedine al-Qassam.

As brigadas al-Qassam também anunciaram recentemente que dispararam "bombas e foguetes" contra uma posição militar israelita em Erez.

Até ao momento, mais de 8.000 pessoas foram mortas e mais de 20.000 ficaram feridas nos bombardeamentos israelitas em Gaza desde 07 de outubro.