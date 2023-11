Milícias iraquianas reivindicam ataque com `drone` contra base dos EUA na Síria

"Em resposta aos crimes cometidos pelo inimigo contra o nosso povo em Gaza, os `mujahedin` da Resistência Islâmica no Iraque atacaram a base de ocupação norte-americana Al Tanf, com um `drone`, que atingiu diretamente o seu objetivo", indicou a aliança de grupos armados num breve comunicado.

O Observatório Sírio de Direitos Humanos (OSDH) afirmou em comunicado que foi registada uma explosão na zona da base de Al Tanf "coincidindo com o ataque das forças norte-americanas a `drones` lançados pela Resistência Islâmica [do Iraque]" que se dirigiam a estas instalações na tripla fronteira entre o Iraque, Síria e Jordânia.

As forças dos EUA derrubaram pelo menos um `drone` na zona de Al Sariya, a cerca de três quilómetros da base de Al Tanf, indicou o OSDH, com sede no Reino Unido e que possui uma ampla rede de colaboradores no terreno.

A Organização não-governamental (ONG) precisou que o novo ataque à base de Al Tanf foi a sétima ação em menos de um mês.

"Desde 19 de outubro que o OSDH regista 39 ataques contra bases da coligação internacional" nos dois lados da fronteira sírio-iraquiana, incluindo lançamentos de mísseis e bombardeamentos com aviões não tripulados, adianta.