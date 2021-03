Milionário japonês oferece viagens à volta da Lua

O empresário japonês, fundador da ZozoTown (uma plataforma de vendas "online" de artigos de moda, a maior do Japão), foi o primeiro cliente privado a reservar um lugar no voo operado pela empresa aeroespacial SpaceX, fundada pelo também milionário Elon Musk, por um montante não divulgado.Inicialmente, o milionário japonês afirmou que pretendia convidar seis a oito artistas para viajar consigo, mas agora alargou as candidatura a outras pessoas, num vídeo divulgado na rede social Twitter.", disse o empresário, segundo a agência de notícias France-Presse (AFP).", acrescentou.O milionário explicou que mudou de ideias quanto a convidar exclusivamente artistas porque acredita que "cada pessoa que faz alguma coisa criativa pode ser considerada um artista"., disse.Esta não é a primeira vez que o milionário japonês Yusaku Maezawa dá que falar.





Excentricidades







Em janeiro de 2020, o empresário anunciou que estava à procura de uma namorada para o acompanhar na viagem espacial, a selecionar através de um programa de "reality show", que recebeu mais de 20 mil candidaturas.Em 2019, uma publicação na rede social Twitter em que prometia oito mil euros aos seus seguidores tornou-se na mais difundida na história daquela rede social, depois de ultrapassar, em três dias, 5,6 milhões de partilhas.O milionário passou de meio milhão para 6,1 milhões de seguidores, provocando críticas de vários utilizadores da rede social, que o acusaram de comprar seguidores.Segundo a revista Forbes, Maezawa é o 23.º homem mais rico do Japão, com uma fortuna avaliada em dois mil milhões de dólares (cerca de 1.650 milhões de euros).Caso a SpaceX consiga concretizar o projeto, Maezawa e os seus convidados serão os primeiros "viajantes lunares" desde a missão norte-americana Apollo, em 1972.No mês passado, a empresa de Elon Musk anunciou que prevê a primeira viagem de turismo espacial para o quarto trimestre deste ano.A missão, batizada Inspiration4, deverá acolher o milionário norte-americano Jared Isaacman, que também ofereceu três lugares a bordo.A primeira selecionada, anunciada em final de fevereiro, é uma norte-americana de 29 anos, sobrevivente de cancro.