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Milionários financiam tentativa desesperada de salvar baleia encalhada na Alemanha
A baleia-jubarte, apelidada de Timmy pela imprensa local, está encalhada em águas rasas perto da cidade de Wismar, no leste da Alemanha.
Uma tentativa desesperada de resgatar uma baleia errante que tem fascinado os alemães há semanas começou no Mar Báltico, apesar das críticas de que tem poucas hipóteses de sucesso e pode causar mais danos ao animal de 12 toneladas.
A baleia-jubarte macho foi avistada pela primeira vez em março perto de Timmendorfer Strand, na costa norte da Alemanha, o que lhe valeu a alcunha de Timmy.
Encalhou repetidamente e libertou-se após receber ajuda humana, mas agora está novamente encalhada, e os socorristas dizem que está a travar uma batalha perdida pela vida.
Mas, precisamente quando as autoridades regionais pareciam prontas para admitir a derrota e deixar o mamífero morrer, dois multimilionários apresentaram-se com fundos para realizar uma missão de resgate de última hora, para a qual obtiveram a aprovação do governo.
Um dos patrocinadores, Walter Gunz, fundador de uma grande cadeia de retalho de eletrónica, afirmou que, sem a mobilização, a baleia morreria. "Pelo menos, se tentar alguma coisa, terá uma hipótese de a salvar", disse à agência de notícias alemã DPA.
Os meios de comunicação locais têm transmitido em direto as tentativas de tentar salvar Timmy. Na quinta-feira, forneceram informações minuto a minuto sobre o que estava a ser chamado de Operação Almofada.
O arriscado plano começou quando seis voluntários entraram na água até à cintura para alcançar o animal. O objetivo é remover o lodo sob as barbatanas da baleia e, em seguida, deslizar almofadas de ar sob o animal para o içar delicadamente sobre uma lona presa a um pontão de cada lado.
Caso a equipa consiga realizar esta delicada tarefa, Timmy será rebocado por um barco até ao Mar do Norte e, possivelmente, até ao Oceano Atlântico, numa última tentativa de o libertar em águas mais hospitaleiras.
O mamífero nadou até ao Mar Báltico no mês passado, possivelmente enquanto perseguia cardumes de arenque, que têm uma quantidade de sal insuficiente para a sua sobrevivência. Segundo relatos, apresenta também ferimentos nas costas e uma infeção de pele.
A jubarte ou baleia-jubarte, também conhecida como baleia-corcunda, baleia-cantora, baleia-corcova, baleia-de-corcova, baleia-de-bossas, baleia-preta ou baleia-xibarte é um mamífero marinho presente na maioria dos oceanos. É da ordem dos cetartiodáctilos, subordem dos cetáceos e infraordem dos misticetos.O grupo ambientalista Greenpeace, que já tinha participado em tentativas de resgate anteriores, criticou a atual operação de resgate do animal "doente e gravemente debilitado".
A organização citou relatórios do Museu Oceanográfico Alemão e do Instituto de Investigação da Vida Selvagem Terrestre e Aquática, que sugerem que as hipóteses de sobrevivência da baleia são extremamente baixas, enquanto a missão envolve um elevado risco de ferimentos.
"Estamos agora a concentrar os nossos esforços na promoção da proteção dos oceanos, incluindo como habitat para as baleias", disse um porta-voz da Greenpeace.
A baleia-jubarte macho foi avistada pela primeira vez em março perto de Timmendorfer Strand, na costa norte da Alemanha, o que lhe valeu a alcunha de Timmy.
Encalhou repetidamente e libertou-se após receber ajuda humana, mas agora está novamente encalhada, e os socorristas dizem que está a travar uma batalha perdida pela vida.
Mas, precisamente quando as autoridades regionais pareciam prontas para admitir a derrota e deixar o mamífero morrer, dois multimilionários apresentaram-se com fundos para realizar uma missão de resgate de última hora, para a qual obtiveram a aprovação do governo.
Um dos patrocinadores, Walter Gunz, fundador de uma grande cadeia de retalho de eletrónica, afirmou que, sem a mobilização, a baleia morreria. "Pelo menos, se tentar alguma coisa, terá uma hipótese de a salvar", disse à agência de notícias alemã DPA.
Os meios de comunicação locais têm transmitido em direto as tentativas de tentar salvar Timmy. Na quinta-feira, forneceram informações minuto a minuto sobre o que estava a ser chamado de Operação Almofada.
O arriscado plano começou quando seis voluntários entraram na água até à cintura para alcançar o animal. O objetivo é remover o lodo sob as barbatanas da baleia e, em seguida, deslizar almofadas de ar sob o animal para o içar delicadamente sobre uma lona presa a um pontão de cada lado.
Caso a equipa consiga realizar esta delicada tarefa, Timmy será rebocado por um barco até ao Mar do Norte e, possivelmente, até ao Oceano Atlântico, numa última tentativa de o libertar em águas mais hospitaleiras.
O mamífero nadou até ao Mar Báltico no mês passado, possivelmente enquanto perseguia cardumes de arenque, que têm uma quantidade de sal insuficiente para a sua sobrevivência. Segundo relatos, apresenta também ferimentos nas costas e uma infeção de pele.
A jubarte ou baleia-jubarte, também conhecida como baleia-corcunda, baleia-cantora, baleia-corcova, baleia-de-corcova, baleia-de-bossas, baleia-preta ou baleia-xibarte é um mamífero marinho presente na maioria dos oceanos. É da ordem dos cetartiodáctilos, subordem dos cetáceos e infraordem dos misticetos.O grupo ambientalista Greenpeace, que já tinha participado em tentativas de resgate anteriores, criticou a atual operação de resgate do animal "doente e gravemente debilitado".
A organização citou relatórios do Museu Oceanográfico Alemão e do Instituto de Investigação da Vida Selvagem Terrestre e Aquática, que sugerem que as hipóteses de sobrevivência da baleia são extremamente baixas, enquanto a missão envolve um elevado risco de ferimentos.
"Estamos agora a concentrar os nossos esforços na promoção da proteção dos oceanos, incluindo como habitat para as baleias", disse um porta-voz da Greenpeace.
Os críticos afirmaram que a acesa disputa eleitoral em Mecklemburgo-Pomerânia Ocidental, Estado onde o animal está encalhado, em setembro, parece estar a influenciar parte da postura oficial.
c/ Agências