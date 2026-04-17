Milionários financiam tentativa desesperada de salvar baleia encalhada na Alemanha

A baleia-jubarte macho foi avistada pela primeira vez em março perto de Timmendorfer Strand, na costa norte da Alemanha, o que lhe valeu a alcunha de Timmy.





O arriscado plano começou quando seis voluntários entraram na água até à cintura para alcançar o animal. O objetivo é remover o lodo sob as barbatanas da baleia e, em seguida, deslizar almofadas de ar sob o animal para o içar delicadamente sobre uma lona presa a um pontão de cada lado.

A jubarte ou baleia-jubarte, também conhecida como baleia-corcunda, baleia-cantora, baleia-corcova, baleia-de-corcova, baleia-de-bossas, baleia-preta ou baleia-xibarte é um mamífero marinho presente na maioria dos oceanos. É da ordem dos cetartiodáctilos, subordem dos cetáceos e infraordem dos misticetos.

Os críticos afirmaram que a acesa disputa eleitoral em Mecklemburgo-Pomerânia Ocidental, Estado onde o animal está encalhado, em setembro, parece estar a influenciar parte da postura oficial.





c/ Agências

Uma tentativa desesperada de resgatar uma baleia errante que tem fascinado os alemães há semanas começou no Mar Báltico, apesar das críticas de que tem poucas hipóteses de sucesso e pode causar mais danos ao animal de 12 toneladas.Encalhou repetidamente e libertou-se após receber ajuda humana, mas agora está novamente encalhada, e os socorristas dizem que está a travar uma batalha perdida pela vida.Mas, precisamente, para a qual obtiveram a aprovação do governo.Um dos patrocinadores, Walter Gunz, fundador de uma grande cadeia de retalho de eletrónica, afirmou que, sem a mobilização, a baleia morreria. "Pelo menos, se tentar alguma coisa, terá uma hipótese de a salvar", disse à agência de notícias alemã DPA.Na quinta-feira, forneceram informações minuto a minuto sobre o que estava a ser chamado de Operação Almofada.O mamífero nadou até ao Mar Báltico no mês passado, possivelmente enquanto perseguia cardumes de arenque, que têm uma quantidade de sal insuficiente para a sua sobrevivência. Segundo relatos, apresenta também ferimentos nas costas e uma infeção de pele.A organização citou relatórios do Museu Oceanográfico Alemão e do Instituto de Investigação da Vida Selvagem Terrestre e Aquática, que sugerem que as hipóteses de sobrevivência da baleia são extremamente baixas, enquanto a missão envolve um elevado risco de ferimentos.", disse um porta-voz da Greenpeace.