Militar do Massachussets. Jack Teixeira suspeito na fuga de documentos secretos

Os investigadores do FBI acreditam que este militar, especialista em informações, era o administrador de um grupo nas redes sociais digitais onde os documentos começaram a ser divulgados, na passada semana.



Jack Teixeira deverá prestar declarações por suspeita de divulgação de documentos confidenciais. O FBI esteve a realizar esta quinta-feira buscas domiciliárias em casa do suspeito.





O Pentágono afirma que o desvio da documentação foi "um crime deliberado".





O militar seria o administrador de um grupo na rede social Discord -- uma plataforma de jogos `online` -- que reúne cerca de três dezenas de pessoas, a maioria jovens que partilham o gosto por armas e videojogos.