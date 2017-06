Militar português morreu em atentado no Mali

Carlos Santos Neves - RTP 19 Jun, 2017, 12:13 / atualizado em 19 Jun, 2017, 12:49 | Mundo

O ataque teve lugar pelas 16h00 de domingo no Hotel Le Campement Kangaba, localizado nas imediações de Bamako.



Um segundo operacional portugOs chefes do Estado-Maior General das Forças Armadas e do Estado-Maior do Exército apresentaram condolências à família do militar português, assim como o ministro da Defesa.uês “saiu ileso”, lê-se num comunicado do Estado-Maior General das Forças Armadas.



“O local onde ocorreu o ataque (Hotel Le Campement Kangaba) é reconhecido e autorizado pela EUTM Mali como Wellfare Center entre os períodos de atividade operacional dos militares que prestam serviço neste país. Encontravam-se no local vários militares da Força Internacional de diversos países, entre os quais dois Portugueses”, explica a nota.



Foi entretanto instaurado um inquérito com o intuito de “esclarecer as circunstâncias que envolveram o ataque terrorista em Bamako”.



A família do militar vitimado pelo atentado, sublinha o Estado-Maior, “já está informada deste infausto incidente, estando em curso o apoio psicológico à mesma”.

“Profundo pesar”

Também o Exército emitiu um comunicado em que identifica o militar que perdeu a vida no Mali. Trata-se do sargento-ajudante Gil Fernando Paiva Benido. O mesmo ramo das Forças Armadas expressa “profundo pesar e consternação”.



“O Sargento-Ajudante Paiva Benido integrava o Contingente Nacional na Missão de Treino da União Europeia no Mali e faleceu devido a confrontos ocorridos na sequência de um ataque de elementos rebeldes que provocou outras baixas entre elementos de outros contingentes”, descreve-se no comunicado.



“O Exército confirma que outros militares ficaram feridos, incluindo um português, mas que o mesmo já se encontra completamente recuperado”.



“O apoio psicológico aos familiares está a ser disponibilizado através do Centro de Psicologia Aplicada do Exército”, conclui o texto.

“Consternação”

Do gabinete do ministro da Defesa Nacional saiu igualmente um comunicado a manifestar “profundo pesar pelo falecimento do militar do Exército Português”.O sargento-ajudante Paiva Benido, casado e com duas filhas menores, integrava o contingente nacional na Missão de Treino da União Europeia no Mali, formado por dez elementos.



“Foi com consternação que o Ministro da Defesa Nacional recebeu esta manhã a notícia e visitou, juntamente com o Chefe do Estado Maior do Exército, General Rovisco Duarte, a família do militar falecido para prestar os seus mais profundos sentimentos e solidariedade nesta hora de dor e sofrimento”, indica a nota do Ministério de Azeredo Lopes.



“Portugal tem presentemente no Mali uma Força Nacional Destacada de 10 militares a prestar serviço na missão da União Europeia (EUTM). Encontravam-se dois militares portugueses no local onde foi levado a cabo o ataque, sendo que o segundo militar português encontra-se bem juntamente com todos os restantes militares portugueses que estão no Mali”, acrescenta o comunicado.



“Este é, infelizmente, mais um dia de luto para o Exército, para as Forças Armadas e para Portugal e o Ministro da Defesa Nacional e o Governo reiteram à família do militar falecido as suas mais sinceras e sentidas condolências”, afirma, por último, o Ministério.



O ministro da Segurança do Mali, o general Salif Traoré, adiantou esta segunda-feira, em declarações citadas pela France Presse, que foram abatidos quatro dos atacantes. Outros cinco suspeitos foram detidos.