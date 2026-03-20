Mundo
Guerra no Médio Oriente
Militares dos Estados Unidos nas Lajes. "Portugal cumpre os seus acordos"
O ministro dos Negócios Estrangeiros recusa a visão de que Portugal está a participar de forma indireta na guerra no Médio Oriente, face à utilização norte-americana da Base das Lajes.
Questionado pela correspondente da Antena 1 em Paris, Rosário Salgueiro, sobre se Portugal volta a posicionar-se como em 2003, quando as Lajes, nos Açores, receberam uma cimeira que precedeu o ataque ao Iraque, Paulo Rangel disse não compreender a pergunta.
"Não compreendo mesmo", frisou o ministro dos Negócios Estrangeiros.
"Há uma coisa que tem de ficar muito clara. [Portugal] não acompanhou nem subscreveu. Portugal cumpre os seus acordos, como é natural, e tem explicações dadas sobre isso”, acrescentou. O governante com a pasta da diplomacia garante que tem falado com todos os homólogos da região do Médio Oriente para acompanhar a evolução do conflito.