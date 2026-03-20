Militares dos Estados Unidos nas Lajes. "Portugal cumpre os seus acordos"

Questionado pela correspondente da Antena 1 em Paris, Rosário Salgueiro, sobre se Portugal volta a posicionar-se como em 2003, quando as Lajes, nos Açores, receberam uma cimeira que precedeu o ataque ao Iraque, Paulo Rangel disse não compreender a pergunta.



"Não compreendo mesmo", frisou o ministro dos Negócios Estrangeiros.



"Há uma coisa que tem de ficar muito clara. [Portugal] não acompanhou nem subscreveu. Portugal cumpre os seus acordos, como é natural, e tem explicações dadas sobre isso”, acrescentou. "Não compreendo mesmo", frisou o ministro dos Negócios Estrangeiros."Há uma coisa que tem de ficar muito clara. [Portugal] não acompanhou nem subscreveu. Portugal cumpre os seus acordos, como é natural, e tem explicações dadas sobre isso”, acrescentou.O governante com a pasta da diplomacia garante que tem falado com todos os homólogos da região do Médio Oriente para acompanhar a evolução do conflito.





Paulo Rangel reafirma que Portugal está disponível para participar em negociações diplomáticas destinadas a reabrir o Estreito de Ormuz, no quadro da União Europeia.Quanto à ativista portuguesa que foi espancada na Cisjordânia por colonos israelitas, Rangel garante que Portugal está também a acompanhar a situação.