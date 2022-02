Militares israelitas envolvidos na morte de palestino-americano serão demitidos

. De acordo com um comunicado do exército israelita, a morte do palestiniano, que tinha também nacionalidade norte-americana, resultou "de um erro moral e de uma má tomada de decisão".Omar Asaad foi detido pelas forças israelitas quando regressava a casa, depois de visitar familiares na sua vila natal de Jiljiliya, perto da cidade de Ramallah., segundo o Ministério da Saúde palestiniano.Segundo as Forças Armadas de Israel, o idoso palestiniano estava a dormir quando o deixaram deitado de bruços num prédio abandonado onde estava detido com outras três pessoas, no mês passado. Na semana passada,

A autópsia, realizada por três médicos palestinianos, confirmou ainda que o cidadão palestino-americano sofria de problemas cardíacos, mas que também foram identificados hematomas na cabeça, edemas nos pulsos, por ter estado amarrado, e sangramento nas pálpebras, por ter estado com os olhos vendados.



Investigação conclui que houve “erros” e “más decisões”

De acordo com o O homem de 78 anos terá começado a gritar, chamando a atenção para a presença de outros militares na área, quando os soldados tentavam passar despercebidos. Taparam-lhe a boca e, pouco depois, amarraram-lhe as mãos e levaram-no para um prédio abandonado.



Assad foi detido com outros palestinianos, algemado, vendado e amordaçado durante cerca de meia hora, até o libertarem. Acreditando que o palestino-americano tinha adormecido, os militares não chamaram a assistência médica, nem tentaram acordá-lo antes de abandonarem o local.



“Os soldados não identificaram sinais de angústia ou outros sinais suspeitos quanto à saúde de Assad. Os soldados consideraram que Assad estava a dormir e não tentaram acordá-lo”, explica em comunicado o Exército israelita, acrescentando que Assad não tinha identificação e que "se negou a cooperar" com os militares quando foi detido.



Segundo os resultados da autópsia, o cidadão faleceu com um "ataque cardíaco induzido pelo stress, devido às circunstâncias da sua detenção por soldados israelitas”.



“A investigação concluiu que o incidente foi um acontecimento grave e infeliz, resultante de uma falha moral e de uma má tomada de decisão por parte dos soldados”, explicou esta terça-feira o exército, no comunicado, quando ainda decorre uma investigação criminal. Contudo, “não houve uso de violência durante o incidente, exceto quando Assad foi preso depois de se recusar a cooperar”.



“As forças de segurança israelitas falharam nas suas obrigações ao deixar Assad no chão sem o tratamento necessário e sem relatar o incidente aos seus comandantes”, apurou ainda a investigação. Além disso, foram encontradas “lacunas profissionais na preparação e implementação” do posto de controlo, onde as tropas paravam os veículos para buscas aleatórias.

Israel e EUA investigam incidente

O Departamento de Estado norte-americano indicou estar em contacto com o Governo israelita para "esclarecimentos" sobre o incidente e para apoiar uma "investigação completa". Este incidente acabou por chegar ao conhecimento de congressistas do Estado de Wisconsin, onde Assad viveu durante décadas.