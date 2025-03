Militares moçambicanos e do Ruanda travam rapto de civis

O ato aconteceu cerca das 10:00 locais (08:00 em Lisboa) no troço entre as aldeias de Chai e V Congresso, na Estrada Nacional 380, quando os supostos terroristas interpelaram cinco viaturas de transporte de passageiros que faziam a ligação no sentido Mueda - Pemba, obrigando de seguida os passageiros a descerem e os acompanharem.

"Interpelaram-nos depois de Chai, mandaram-nos descer e levaram-nos com eles para a mata", disse uma fonte a partir de Macomia, momentos após escapar do local.

Após o ataque às viaturas, as Forças de Defesa e Segurança moçambicanas e do Ruanda tomaram conhecimento e foram socorrer as vítimas, o que levou à fuga dos rebeldes.

"Diziam que iriam nos matar. Graças aos militares nossos e do Ruanda, chegaram de BTR [viatura blindada], os rebeldes fugiram", disse.

Ainda no sábado, no mesmo troço, os supostos terroristas assaltaram um camião carregado de cimento que seguia com destino à região norte de Cabo Delgado, ataque em que duas pessoas contraíram ferimentos, incluindo o motorista.

"É na mesma zona que ontem [sábado] assaltaram camião carregado de cimentos", explicou outra fonte que escapou ao rapto desta manhã.

Desde outubro de 2017, Cabo Delgado, rica em gás, enfrenta uma rebelião armada, que provocou milhares de mortos e uma crise humanitária, com mais de um milhão de pessoas deslocadas.

Só em 2024, pelo menos 349 pessoas morreram em ataques de grupos extremistas islâmicos na província, um aumento de 36% face ao ano anterior, segundo dados divulgados recentemente pelo Centro de Estudos Estratégicos de África, uma instituição académica do Departamento de Defesa do Governo norte-americano que analisa conflitos em África.