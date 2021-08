Militares portugueses e primeiro grupo de afegãos chegam esta noite a Portugal

Os quatro militares portugueses que ainda estavam no Afeganistão estão de regresso e aterram esta noite em Lisboa, no aeródromo militar de Figo Maduro.





O Ministro da Defesa Nacional, João Gomes Cravinho, irá receber os militares portugueses às 20h25. Numa nota de imprensa, o Ministério da Defesa adianta que com os militares chegará o primeiro grupo de cidadãos afegãos identificados pelas autoridades portuguesas.







Segundo o ministro da Defesa Nacional, os militares portugueses retiraram 58 cidadãos afegãos, incluindo intérpretes e tradutores que colaboraram com as Forças Nacionais Destacadas portuguesas, que deverão chegar a Portugal entre "hoje e amanhã, e eventualmente também domingo".



O ministro português dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, admite que muito mais afegãos podem vir para Portugal além dos 116 que já se sabe que o país vai receber. Os quatro militares portugueses vão viajar de Madrid para Portugal num avião enviado pelo Governo português. Os militares portugueses chegaram esta manhã ao Dubai e são esperados em Madrid ao final da tarde. Foram retirados de Cabul num dos dois últimos voos organizados por Espanha.





O governo espanhol anunciou esta sexta-feira o fim das operações de retirada de pessoas. Terminaram precisamente com esses dois voos que retiraram 81 espanhóis, os quatro militares portugueses e ainda 85 colaboradores afegãos de Espanha, de Portugal e da NATO.







No total foram realizadas 17 viagens entre Dubai e Cabul que transportaram ao todo 2200 pessoas retiradas pelas tropas espanholas nesta última semana, segundo anunciou o primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez.



O duplo atentado de quinta-feira, que fez pelo menos 95 mortos, precipitou as operações de retirada de militares e civis do Afeganistão. Também o Reino Unido anunciou que concluirá "dentro de algumas horas" a operação de retirada.



A Noruega finalizará também esta sexta-feira a missão de evacuação no país, onde os talibã tomaram o poder há cerca de duas semanas.



Os voos para tirar pessoas do território afegão foram retomados na manhã desta sexta-feira com nova urgência, após os atentados de quinta-feira no aeroporto internacional de Cabul, atribuídos a radicais ligados ao grupo extremista Estado Islâmico.