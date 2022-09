Militares reforçam segurança em 561 municípios brasileiros

A lista final dos municípios que vão ter presença militar para reforçar a segurança durante as eleições foi divulgada pelo TSE, cujo plenário concluiu na terça-feira a análise de todos os pedidos de reforço.

Os municípios que solicitaram reforços militares por serem considerados de risco de violência durante as eleições estão localizados em 10 dos 27 estados brasileiros.

A lista dos estados com mais municípios com reforço por membros do exército, marinha ou força aérea é encabeçada pelo Rio de Janeiro, com 167 cidades, seguido pelo Maranhão, na Amazónia, com 97 localidades.

Também serão enviadas tropas para cidades dos estados do Acre, Alagoas, Amazonas, Ceará, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Pará, Piauí e Tocantins, a maior parte das quais estão localizadas na Amazónia e algumas das quais solicitaram reforços militares para garantir a segurança nas reservas indígenas.

Além de fornecer segurança, as forças armadas vão apoiar tarefas logísticas, como a distribuição de urnas eleitorais e o transporte de urnas eleitorais para comunidades isoladas.

Nas eleições presidenciais, legislativas e regionais de 2018, os militares foram enviados para 513 municípios em 11 estados.

A eleição presidencial no Brasil tem a primeira volta marcada para 2 de outubro e a segunda, caso seja necessária, no dia 30.

Atualmente, dez candidatos disputam as presidenciais brasileiras: Jair Bolsonaro, Luiz Inácio Lula da Silva, Ciro Gomes, Simone Tebet, Luís Felipe D`Ávila, Soraya Tronicke, Eymael, Leonardo Pericles, Sofia Manzano e Vera Lúcia.