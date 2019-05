Militares venezuelanos pedem asilo ao Brasil

Carlos Eduardo Ramirez - Reuters

A informação que chegou da Venezuela dá conta de que pelo menos 25 militares da Guarda Nacional Boliveriana pediram asilo na embaixada do Brasil em Caracas, como nos conta Luís Baila, correspondente da Antena 1, no Brasil.





Bolsonaro reuniu-se no Palacio do Planalto com vários ministros para avaliar a situação na Venezuela. O presidente brasileiro apoia a causa venezuelana encabeçada por Juan Guaidó.