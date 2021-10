Ministério da Justiça do Brasil facilita cobrança de pensões de alimentos em Portugal

Entre 2019 e 2021, o Ministério solucionou cerca de 250 pedidos de cooperação jurídica internacional baseados na Convenção da Haia sobre Alimentos, o principal acordo para esse fim e que viabiliza, por exemplo, a execução de uma sentença ou a solicitação para que o outro país tome a sua própria decisão para que haja o cumprimento.Os pedidos podem envolver desde o cumprimento de uma decisão brasileira no exterior, e a sua execução, até à localização do devedor e o reconhecimento da paternidade, por exemplo.", indicou a diretora do Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional, Sílvia de Oliveira.Atualmente, há cerca de 400 processos em tramitação, envolvendo 18 países. A maior parte dos pedidos de pensão alimentícia destina-se a Portugal (50%) e aos Estados Unidos (21%), seguidos por Espanha, Alemanha, França e Reino Unido (20% juntos).Num comunicado enviado à Lusa, O ministro da Justiça brasileiro, Anderson Torres, destacou que a garantia da pensão alimentícia, entre outros cuidados, é um dos direitos básicos de crianças e adolescentes.", enfatizou Torres.