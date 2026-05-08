Mundo
Ministério da Saúde de Espanha revela que foi detetado um caso suspeito de hantavírus em Alicante
Trata-se de uma mulher que esteve no mesmo voo da neerlandesa que morreu em Joanesburgo.
(Em atualização)
Uma mulher na província de Alicante, no sudeste da Espanha, apresenta sintomas compatíveis com infeção por hantavírus, informou esta sexta-feira o secretário de Estado da Saúde.
Javier Padilla acrescentou que a mulher era passageira do mesmo voo da mulher neerlandesa que morreu em Joanesburgo após viajar no navio de cruzeiro MV Hondius e contrair o vírus.
Javier Padilla acrescentou que a mulher era passageira do mesmo voo da mulher neerlandesa que morreu em Joanesburgo após viajar no navio de cruzeiro MV Hondius e contrair o vírus.