Ministério da Saúde de Espanha revela que foi detetado um caso suspeito de hantavírus em Alicante

(Em atualização)





Uma mulher na província de Alicante, no sudeste da Espanha, apresenta sintomas compatíveis com infeção por hantavírus, informou esta sexta-feira o secretário de Estado da Saúde.



Javier Padilla acrescentou que a mulher era passageira do mesmo voo da mulher neerlandesa que morreu em Joanesburgo após viajar no navio de cruzeiro MV Hondius e contrair o vírus.





