Ministério do Interior envia reforço policial para a Catalunha

De acordo com um comunicado do Ministério do Interior, o reforço da Policía e Guardia Civil terão como funções a vigilância do espaço público e a manutenção da ordem, mas é assumido que “atuarão em caso de se manter o referendo ilegal”. Serão cerca de seis mil operacionais a ser mobilizados.



As forças de segurança agora mobilizadas vão dar apoio aos Mossos d’Esquadra, a polícia local da Catalunha e que estão encarregues dessas funções. A mobilização de forças de segurança surge para “dar cumprimento” à instrução da Procuradoria do passado dia 8 de setembro para activar todas as atuações necessárias para impedir a realização do referendo, que está previsto para o próximo dia 1 de outubro.



O El Pais revela que os polícias e guardas têm vindo a chegar à Catalunha nos últimas semanas, de acordo com um plano progressivo de segurança para a Catalunha, elaborado com “o máximo sigilo” pelo Ministério do Interior.



O reforço policial deverá ficar hospedado em cruzeiros durante cerca de duas semanas.





Tribunal catalão vai ouvir implicados no referendo

Entretanto, Jordi Turull, da Presidência da Generalitat, anunciou que Josep Maria Jové vai cessar funções como secretário-geral da Vice-Presidência, Economia e Finanças para tentar "escapar" a uma multa de 12.000 euros do Tribunal Constitucional. O TC impôs esta quinta-feira uma multa coerciva diária para os cinco membros titulares da Comissão Eleitoral catalã, o órgão que pretende levar a cabo o referendo sobre a autodeterminação da Catalunha.