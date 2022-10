Ministério Público de Macau vai defender China da provocação do Ocidente

"Enfrentando uma conjuntura internacional complexa em constante mudança e desafios externos diversificados, especialmente os recentes atos provocadores dos Estados Unidos da América e de alguns países ocidentais para destruir arbitrariamente o princípio de `Uma só China`, estamos firmes em defender a soberania e a integridade territorial do Estado", assegurou Ip Son Sang.

"Acreditamos que, com a alteração da `Lei Relativa à Defesa da Segurança do Estado` da RAEM [Região Administrativa Especial de Macau] e dos diplomas complementares, a RAEM conseguirá defender com maior eficácia a soberania, a segurança e os interesses do desenvolvimento do Estado", acrescentou.

O procurado do MP destacou que "a salvaguarda da soberania e da integridade territorial don Estado, a concretização firme do conceito geral de segurança nacional, a dedicação na prevenção e repressão de quaisquer atos ilícitos contra a segurança do Estado e o desenvolvimento próspero e estável da RAEM constituem os pressupostos e a base da garantia do desenvolvimento sustentável", sustentou.

Razão pela qual Ip Son Sang garantiu que "o Ministério Público, na prática judicial, irá cumprir rigorosamente, e de acordo com a lei, as atribuições respeitantes à defesa de segurança do Estado".

Mais à frente, procurou sintetizar com uma frase a missão de fiscalização da lei e de defensor do sistema jurídico que cabe a cada magistrado do MP: "Para malhar o ferro, o ferreiro deve ser mais forte".