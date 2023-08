Ministério Público guineense investiga contrato do Governo para aquisição de arroz

Na terça-feira, o Ministério Público, enquanto advogado do Estado guineense, notificou o primeiro-ministro, Geraldo Martins, para que esclareça os motivos pelos quais o Governo firmou contrato com uma empresa privada, "sem que tenha havido um concurso público", para o fornecimento do arroz, a partir da Índia.

As mesmas fontes do executivo adiantaram à Lusa que o assunto deverá ser analisado na reunião do Conselho de Ministros, que hoje decorre em Bissau.

O Governo guineense anunciou, no passado dia 22, ter rubricado um acordo com uma empresa privada para que passe a fornecer arroz ao país a preços favoráveis à maioria da população.

Na mesma ocasião, o primeiro-ministro guineense, Geraldo Martins, indicou que o seu Governo decidiu baixar o preço de um saco de 50 quilogramas do arroz da espécie trinca 100% partido de 22.500 francos CFA (34 euros) para 17.500 francos CFA ( cerca de 26 euros).

O arroz é a base da dieta alimentar dos guineenses e devido a um défice na produção local o país importa grande quantidade do produto do Vietname, China, Paquistão e Índia.