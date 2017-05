Partilhar o artigo Ministério russo do Interior afetado por ataque que atingiu mais de 70 países Imprimir o artigo Ministério russo do Interior afetado por ataque que atingiu mais de 70 países Enviar por email o artigo Ministério russo do Interior afetado por ataque que atingiu mais de 70 países Aumentar a fonte do artigo Ministério russo do Interior afetado por ataque que atingiu mais de 70 países Diminuir a fonte do artigo Ministério russo do Interior afetado por ataque que atingiu mais de 70 países Ouvir o artigo Ministério russo do Interior afetado por ataque que atingiu mais de 70 países

Tópicos:

India,