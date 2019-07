Ministra alemã escolhida para presidir à Comissão Europeia

Os 28 chefes de Estado e de Governo chegaram finalmente a acordo, depois de três dias de indefinição.



À terceira ronda negocial foi de vez. Depois de dias de incerteza, os vinte e oito líderes chegaram a acordo sobre a nomeação dos cargos mais importantes da União Europeia.



Ursula Von der Leyen , a atual ministra da defesa da Alemanha, é o nome proposto para Presidente da Comissão Europeia e se for ratificada pelo Parlamento Europeu, será a primeira mulher a desempenhar o cargo.



É uma europeísta convicta, conservadora e uma das vice-presidentes da CDU, o partido de Angela Merkel.



A atual diretora-geral do FMI, Christine Lagarde será a próxima Presidente do Banco Central Europeu - condição que terá sido imposta por Emmanuel Macron



Josep Borrell, o ministro dos Negócios Estrangeiros de Espanha foi o nome escolhido para Alto Representante da União Europeia para a Política Externa.



Na liderança do Conselho Europeu fica o ainda primeiro-ministro belga Charles Michel.



Em aberto fica o nome do próximo líder do Parlamento Europeu, que será escolhido esta 5ª feira, em Estrasburgo.