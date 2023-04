Ministra da Defesa elogia no Brasil projeto do avião militar KC-390

"Esta parceria que temos relativamente ao projeto, a este grande projeto do [avião militar] KC-390 é, de facto, um exemplo paradigmático de boas práticas de cooperação. É um projeto que tive a ocasião de conhecer de forma mais próxima, visitando a fábrica da Embraer, em Gavião Peixoto, onde pude ver de perto, muito perto, a aeronave nas diferentes fases finais de montagem", afirmou Helena Carreiras à Lusa.

A ministra iniciou uma agenda oficial no Brasil na véspera, visitando a LAAD Defence & Security 2023 - Feira Internacional de Defesa e Segurança, organizada no Rio de Janeiro.

Na quarta-feira, Helena Carreiras realizou uma visita a unidade da Embraer localizada em Gavião Peixoto, no interior do estado de São Paulo, onde o avião militar KC-390 Millennium, desenvolvido numa cooperação que envolve a OGMA e o Centro para a Excelência e Inovação da Mobilidade (CEiiA)de Portugal, é fabricado.

"Na feira (LAAD Defence & Security 2023 - Feira Internacional de Defesa e Segurança) tive a oportunidade de contactar várias empresas portuguesas, algumas delas envolvidas neste grande projeto [do avião militar KC-390]. Este foi o objetivo da minha visita, contactar todas estas empresas envolvidas nos vários projetos que temos em conjunto (com o Brasil) e apoiar o desenvolvimento desta parceria para outras áreas, estimulando aquilo que é uma cooperação virtuosa entre as nossas empresas, a força aérea portuguesa e a força aérea brasileira", contou.

A ministra da Defesa salientou que a parceria bilateral no projeto do KC-390 "significa muito porque simultaneamente (...) ajuda a capacitar a força aérea portuguesa com esta nova e moderna aeronave, e (...) reforçar os laços com o Brasil, que são fortes (...). E também, depois, isto gera um retorno muito significativo para as (...) empresas e para a economia nacional como um todo".

"Para o Brasil é um projeto que também ajuda o Brasil a internacionalizar-se nesta área é do da aeronáutica, que é um 'cluster' de cooperação muito importante e este foi um grande objetivo", acrescentou.

Em agosto de 2019, o Governo português fechou um contrato com a Embraer para a aquisição de cinco aeronaves KC-390 Millennium produzidas no Brasil. A primeira delas já foi entregue e está em fase de adaptação.

Sobre a possibilidade de Portugal adquirir mais unidades do KC-390, a ministra também afirmou que não há nenhum projeto nesse sentido.

"O KC-390 é um projeto estruturante justamente nesta área de programação militar. Continua a ser o projeto em desenvolvimento e não está prevista mais nenhuma aquisição neste momento", concluiu.