Ministra da Defesa em Bissau para assinar acordo de cooperação com autoridades guineeenses

Helena Carreiras, que viaja acompanhada pelo chefe do Estado-Maior da Armada, o almirante Gouveia e Melo, irá participar na cerimónia de assinatura do Memorando de Entendimento entre os dois países e manterá encontros com o seu homólogo e com o presidente da República guineenses.

O memorando de entendimento sobre a Missão de Capacitação Portuguesa na República da Guiné-Bissau será oficializado no Ministério da Defesa da Guiné-Bissau e abrange "diversas áreas de cooperação", segundo informou o gabinete da ministra.

Entre as ações previstas, constam "formação, ensino, treino e desenvolvimento que contribuam para a edificação da capacidade operacional da Defesa Nacional e das Forças Armadas da Guiné-Bissau".

O acordo de cooperação visa também a "edificação da capacidade da polícia aérea da Guiné-Bissau, a manutenção de equipamentos de comunicações, a vigilância e segurança marítima nas zonas costeiras e na saúde militar".

Na companhia do almirante Gouveia e Melo, a ministra visitará o projeto de apoio à Marinha de Guerra da Guiné-Bissau, no âmbito do qual a Marinha Portuguesa tem vindo a ministrar, desde julho deste ano, formação aos militares guineenses, tendo já formado 12 militares da Marinha da Guiné-Bissau, certificados como Patrões de Lancha, lê-se na nota.

Segundo o Governo português, no âmbito da cooperação já em curso, decorrem "atualmente ações de treino operacional de navegação nas embarcações".

A Marinha Portuguesa disponibilizou, também, à Marinha da Guiné-Bissau duas embarcações de alta velocidade para atividades de reforço da segurança e da autoridade do Estado no mar, nomeadamente ações de fiscalização conjunta das águas sob soberania ou jurisdição da Guiné-Bissau.

A visita à Guiné-Bissau da ministra portuguesa começa com uma cerimónia de homenagem aos ex-combatentes, no cemitério municipal de Bissau.