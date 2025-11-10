Ministra da Educação timorense defende reforço da cooperação com Portugal

"Portugal e Timor-Leste poderão continuar a trabalhar lado a lado em novas áreas de cooperação, nomeadamente no reforço das bibliotecas móveis, na criação de novos espaços educativos e no desenvolvimento de projetos culturais e pedagógicos inovadores" para garantir que "cada criança timorense tenha acesso a uma educação de qualidade e a um futuro de esperança", afirmou Dulce Soares.

A ministra falava na cerimónia de inauguração das novas sete salas de aulas da Escola Básica do Farol, reabilitadas no âmbito de um memorando de entendimento assinado em abril entre o Camões - Instituto da Cooperação e da Língua e o Ministério da Educação de Timor-Leste para reabilitar a parte mais antiga daquele estabelecimento de ensino.

A reabilitação, no valor de 138 mil euros, contemplou também a eletrificação das salas, a reabilitação da sala da direção e a construção de um furo de água.

A antiga escola básica central do Farol, em Díli, foi construída pelos portugueses em 1962 e é atualmente frequentada por mais de dois mil alunos.

"Esta inauguração é também um exemplo claro do que podemos alcançar quando Portugal e Timor-Leste trabalham de mãos dadas. Mais do que uma parceria técnica, esta cooperação representa um compromisso conjunto com o desenvolvimento humano, com a valorização dos professores e com a criação de melhores oportunidades para todos os estudantes", salientou a ministra.

Na sua intervenção na cerimónia, Dulce Soares deu também as boas-vindas ao novo embaixador de Portugal em Timor-Leste, Duarte Bué Alves, considerando tratar-se um "momento simbólico e especial, que marca o início de uma nova etapa de cooperação dinâmica e produtiva" entre os dois países.

"Acredito que a chegada do novo embaixador traz consigo um novo impulso e um verdadeiro ar de renovação, reforçando o entusiasmo e a confiança no trabalho conjunto que continuaremos a desenvolver em prol da educação e do desenvolvimento sustentável do nosso país", acrescentou.

Em declarações aos jornalistas, o embaixador Duarte Bué Alves afirmou que o setor da educação é um setor onde Portugal está e quer estar com "absoluta prioridade".

"É uma área que foi identificada pelos governos de Portugal e Timor-Leste como sendo absolutamente essencial e Portugal tem dado a resposta na medida do possível e na medida de todas as nossas capacidades e no quadro do nosso Programa Estratégico de Cooperação", disse o embaixador, salientando que Portugal, ao nível da educação, está presente em todos os municípios.

Duarte Bué Alves disse também que era muito simbólico estar numa escola que se chama farol, que guia e dá luz, e que aponta o caminho.

"É isso que a educação faz para as novas gerações de meninos e meninas que aqui estudam, é apontar-lhes um caminho, capacitá-los, dar-lhes ferramentas para enfrentarem o futuro", acrescentou o embaixador de Portugal.