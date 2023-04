Ministro brasileiro confirma que assessor de PR vai à Ucrânia e ucranianos suspendem protesto

"O Presidente Lula determinou e me orientou que dissesse [à Associação de Ucranianos em Portugal] que o assessor especial da Presidência para Assuntos Internacionais, o ex-chanceler Celso Amorim, que esteve na Rússia, vai visitar a Ucrânia", afirmou Macedo, em Lisboa, acrescentando que a visita não tem ainda data, até por questões de segurança.

Segundo o responsável, no encontro os ucranianos disseram que já não participarão dos protestos no dia 25 de abril, previstos em frente à Assembleia da República, contra o Presidente brasileiro, que chegou a Lisboa para uma visita oficial de cinco dias.

O ministro de Estado recebeu hoje, por determinação do Presidente brasileiro, a Associação de Ucranianos em Portugal na embaixada brasileira em Lisboa, de quem recebeu uma carta. A missiva solicitava "a intervenção de Lula da Silva nesse conflito da Rússia contra a Ucrânia e convidava o Presidente Lula para ir à Ucrânia", explicou.

Da parte do ministro de Estado foi explicada a posição do Governo brasileiro e do Presidente face ao conflito entre a Rússia e a Ucrânia.

"A vocação do Presidente Lula é pela paz. Então eu disse que recebi eles com muita honra", afirmou Márcio Macedo, adiantando que "o Presidente vai trabalhar para unir outros países para se buscar uma alternativa para acabar com esse conflito, que não faz bem à humanidade e que já durou tempo demais".

A posição do Presidente brasileiro, frisou "é de juntar países que possam ajudar a encerrar o conflito".

Quanto a toda a polémica e críticas de que o Presidente brasileiro está a ser alvo pelas declarações feitas sobre o conflito, o ministro de Estado acha que houve "uma interpretação que não condiz com a posição do Presidente Lula". E realçou: "Lá no diálogo não tinha nenhuma animosidade [com os ucranianos], pelo contrário, foi uma reunião muito boa".

"O Presidente me solicitou que eu em nome dele me solidarizasse com todas as famílias vitimadas por essa guerra", continuou, e que dissesse que Lula da Silva, "tal como teve a obsessão de, no Brasil, acabar com a fome, também tem a determinação de ajudar a que esse conflito acabe".

Quanto à posição da União Europeia e de Portugal, o ministro no Governo de Lula da Silva afirmou:"Nós respeitamos a posição do continente europeu e dos países que estão de alguma forma envolvidos no conflito, mas a posição do Brasil é de neutralidade. Por uma razão muito simples, é que se o Brasil tomar partido por um lado ou por o outro perde a autoridade política de juntar pares e países para encontrar um caminho para a paz".

"Esse é o sentimento do Presidente Lula e essa é a tradição do Brasil", assegurou.

O governante lembrou que o Brasil "tem a resolução da ONU que condena a invasão de um país ao outro" e defende "a soberania dos países e a autodeterminação dos povos".

"O Presidente Lula quer com a liderança que tem hoje no mundo encontrar países que tenham a determinação de não se envolver no conflito, de não tomar posição nem para um lado, nem para o outro, para ter condições políticas de encontrar um caminho para a paz e para acabar com a guerra entre a Rússia e a Ucrânia", concluiu.

O Presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, chegou hoje a Lisboa para uma visita oficial a Portugal, com uma agenda intensa, que inclui uma cimeira luso-brasileira.

Lula da Silva estará em Portugal até 25 de abril, dia em que se desloca para Madrid, com vários ministros, entre os quais da Cultura, Transportes, Saúde, Defesa, Ciência e Tecnologia, Igualdade Racial e Direitos Humanos e da Cidadania.