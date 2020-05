Ministro brasileiro defende invocação do Holocausto após críticas de Israel

", escreveu Abraham Weintraub, na quinta-feira à noite, na rede social Twitter.As declarações do governante surgiram horas depois de a embaixada de Israel no Brasil ter pedido que as alusões ao Holocausto sejam deixadas de lado em disputas políticas internas, após um comentário polémico de Weintraub em que comparava busca policiais a aliados do presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, com a "Noite de Cristal"."Houve um aumento da frequência de uso do Holocausto no discurso público, que de forma não intencional banaliza a sua memória e a tragédia do povo judeu", lamentou a embaixada no Twitter."Pedimos que a questão do Holocausto fique à margem da política e de ideologias", acrescentou.





Cônsul de Israel em São Paulo pede contenção







Também o cônsul-geral de Israel em São Paulo, Alon Lavi, escreveu que "".Wientraub comparou uma operação da Polícia Federal, supervisionada pelo Supremo Tribunal Federal, que investiga aliados de Bolsonaro por alegada difusão de notícias falsas e ameaças contra o tribunal e o parlamento.No Twitter, o ministro escreveu que essa operação representava "um dia de infâmia, de vergonha nacional, e será lembrada como a Noite dos Cristais brasileira".A "Noite de Cristal" ocorreu em novembro de 1938 na Alemanha nazi, quando centenas de judeus foram assassinados e cerca de 30.000 foram levados para campos de concentração por tropas paramilitares de Adolf Hitler, que também destruíram lojas e propriedades, deixando um rasto de vidros nas ruas.Bolsonaro mantém um relacionamento próximo com Israel, em particular com o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu.