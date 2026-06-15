Ministro da Segurança Nacional de Israel criticou acordo entre EUA e Irão
O ministro da Segurança Nacional de Israel criticou hoje o acordo entre os Estados Unidos e o Irão para pôr fim à guerra, incluindo no Líbano, afirmando que o Governo israelita não está vinculado aos termos que foram alcançados.
"O acordo de Donald Trump não nos vincula (...), não somos parte deste acordo. Não garante a nossa segurança", declarou Itamar Ben-Gvir através das redes sociais, na primeira reação de uma autoridade israelita ao acordo.
"Não podemos aceitar nada menos do que o desmantelamento do Hezbollah. Não podemos recuar um único centímetro do território que os nossos soldados conquistaram e limparam da infraestrutura terrorista (no Líbano)", acrescentou referindo-se à milícia xiita libanesa.
O acordo procura interromper as hostilidades que começaram a 28 de fevereiro, após a ofensiva conjunta dos Estados Unidos e de Israel e que resultou na morte do Líder Supremo do Irão, o ayatollah Ali Khamenei.