Ministro da Unificação sul-coreano demite-se com aumento da tensão com Coreia do Norte

Kim Hong-Ji, Reuters

O Presidente da Coreia do Sul, Moon Jae-in, aceitou a demissão do ministro da Unificação, Kim Yeon-chul, na sequência do agravamento da tensão com a Coreia do Norte, foi hoje anunciado.