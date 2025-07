Ministro demitido por Putin encontrado morto

O antigo ministro foi encontrado morto dentro do próprio automóvel com “um ferimento de bala", refere o comunicado do Comité de Investigação da Rússia.





De acordo com este órgão russo, "a principal teoria (de causa da morte) é suicídio".





O ex-ministro dos Transportes terá cometido suicídio algumas horas depois de Vladimir Putin o ter demitido.



A decisão de Putin surgiu após um fim de semana marcado por muitos problemas de transporte.





Vários ataques de drones ucranianos obrigaram ao cancelamento de 485 voos de companhias aéreas russas. Enquanto 1.900 voos foram atrasados e quase 90 tiveram que ser redirecionados.





As companhias aéreas russas tiveram dee acomodarem hotéis.