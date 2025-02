Ministro desmente tentativa de invasão da casa da líder da oposição na Venezuela

"Agora apresentam ao público o espetáculo da auto-invasão. Não têm vergonha", escreveu o ministro na quinta-feira, na rede social Instagram.

Cabello chamou a opositora de mentirosa.

"Mentem sempre", acrescentou o dirigente, referindo-se aos opositores do regime.

Horas antes, Machado alertou que homens não identificados estavam a tentar entrar na sua casa em Caracas.

"Neste momento, homens não identificados estão a tentar entrar à força na minha casa em Los Palos Grandes, Caracas. Estão a ameaçar prender os vizinhos e o vigilante", denunciou a opositora, na rede social X.

A acompanhar a denúncia, a opositora publicou duas fotos onde é possível ver uma viatura sem matrícula, com as portas abertas e quatro pessoas junto ao veículo, três homens e uma mulher.

Edmundo Urrutia junta-se à denúncia

Na mesma rede social, o ex-candidato presidencial Edmundo González Urrutia, que a oposição diz ter ganho as eleições de 28 de julho, alerta para a situação na casa de Machado.

"Atenção: Estão a tentar ocupar à força a casa de Maria Corina Machado. Atentos", lê-se na mensagem de Urrutia.

Por outro lado, o Comité dos Direitos Humanos do partido Vente Venezuela, liderado por Machado, denunciou, na mesma rede social, que o que está a acontecer faz parte da perseguição contra a opositora.

A denúncia teve lugar um dia depois de Machado ter elogiado a decisão do novo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump de acabar com as licenças de exportação de petróleo concedidas ao país, a partir de 1 de março.