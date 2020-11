Ministro dos Negócios Estrangeiros da China visita o Japão na próxima semana

Em conferência de imprensa, o Ministro dos Negócios Estrangeiros do Japão, Toshimitsu Motegi, disse que Wang vai estar em Tóquio, nas próximas terça e quarta-feira, embora não tenha dado mais detalhes sobre a agenda ou questões a abordar.

Motegi ressaltou, no entanto, que esta é a primeira reunião de alto nível entre os dois governos, desde que a pandemia do coronavírus começou, no início deste ano, no centro da China.

O ministro japonês disse que, na terça-feira, terá a oportunidade de falar com Wang sobre questões bilaterais e questões relacionadas com a agenda regional e internacional.

A visita ocorre numa altura em que o Japão tem protestado contra a irrupção de navios chineses nas águas em torno das remotas ilhas Senkaku, no Mar do Leste da China, e que estão sob controlo japonês, embora China e Taiwan reivindiquem também a sua soberania sobre aquela área.

Durante a sua estada em Tóquio, o ministro chinês deve reunir também com o primeiro-ministro japonês, Yoshihide Suga, que assumiu o cargo, em 16 de setembro, substituindo Shinzo Abe, que renunciou por motivos de saúde.

Em 25 de setembro, Suga falou pela primeira vez, por telefone, com o Presidente chinês, Xi Jinping. Nesse diálogo, o novo chefe do Governo do Japão afirmou que o país considera as suas relações com a China "extremamente importantes".

Xi tinha programado visitar o Japão este ano, mas a visita foi adiada devido à propagação da pandemia da covid-19. Motegi não antecipou hoje se há novas datas para a visita oficial de Xi ao Japão.