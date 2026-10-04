Ministro dos Negócios Estrangeiros talibã em Moscovo para encontro com Lavrov

De acordo com um comunicado do Ministério dos Negócios Estrangeiros, durante a visita de Amir Khan Muttaqi, deverão se realizar reuniões bilaterais com Sergey Lavrov, mas também "outros altos funcionários" russos.

A oitava reunião do chamado Formato de Moscovo, um bloco de diálogo regional, realiza-se na segunda-feira e vai reunir representantes e altos funcionários do Afeganistão, Rússia, China, Índia, Irão, Paquistão e vários países da Ásia Central.

A Bielorrússia e o Egito também foram convidados como países visitantes.

Este encontro regional deve-se concentrar na cooperação política e económica entre o Afeganistão e os países vizinhos, bem como em esforços conjuntos para combater o terrorismo e o narcotráfico, como indicado anteriormente pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros russo.

O Formato Moscovo é uma plataforma de consulta sobre o Afeganistão criada pela Rússia em 2017 para coordenar uma resposta regional à crise afegã, muitas vezes vista como um contrapeso à influência ocidental.

A viagem do principal diplomata talibã ocorre pouco depois de uma delegação de alto nível do Ministério da Defesa afegão ter participado nos exercícios militares estratégicos conjuntos "Centro-2026" na Rússia, onde observaram manobras envolvendo armamento pesado e tecnologia avançada.

Cabul e Moscovo têm intensificado progressivamente as suas relações de segurança e, em maio deste ano, as duas partes assinaram um acordo técnico-militar com o objetivo de manter e modernizar o arsenal de armas de fabrico russo do Afeganistão, incluindo aviões e helicópteros.

Após o início da guerra na Ucrânia em fevereiro de 2022 e a condenação internacional de Moscovo, o governo de facto dos talibãs esteve entre os poucos que apoiaram imediatamente os russos.

A Rússia tornou-se, em 2025, a primeira potência mundial a reconhecer formalmente o Governo talibã como a autoridade legítima no Afeganistão.