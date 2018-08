Ministro francês demite-se por se sentir "totalmente só" nas questões ambientais

Nicolas Hulot, o Ministro mais popular do Governo de Emmanuel Macron, queixa-se de só ter conseguido dar "pequenos passos".



O Governante teve desentendimentos com vários colegas do Executivo, como é o caso do Ministro da Agricultura.



É a primeira demissão na equipa de Emmanuel Macron.



Nicolas Hulot anunciou a saída do Governo, em direto, na Radio France Inter.