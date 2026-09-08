Ministro israelita pede a Netanyahu que reconheça as Malvinas como "território argentino ocupado"
O ministro da Segurança Nacional israelita, Itamar Ben Gvir, pediu ao primeiro-ministro Benjamin Netanyahu que reconheça publicamente as Malvinas - administradas pelo Reino Unido desde 1833 e cuja soberania é reivindicada pela Argentina - como "território argentino ocupado".
"É hora de o Estado de Israel reconhecer publicamente que as Ilhas Malvinas são território argentino ocupado, que os britânicos roubam violentamente ao povo argentino", afirmou numa publicação na rede social X o ministro, colono e ex-presidiário.
Ben Gvir, que considera o território palestiniano da Cisjordânia como parte fundamental do Estado de Israel, apesar de ser considerado ocupado pela comunidade internacional, acrescentou que "os britânicos não se contentam apenas em ocupar o território, mas também realizam perfurações petrolíferas [nomeadamente por empresas israelitas] no local e roubam o dinheiro ao povo argentino".
A Presidência da Argentina anunciou esta segunda-feira que apresentará uma queixa criminal contra várias subsidiárias da petrolífera israelita Navitas por operarem nas Malvinas sem autorização do país sul-americano.
A Argentina alega que essas empresas "supostamente dispõem de licenças concedidas pelo governo ilegítimo do Reino Unido para a exploração e/ou extração de hidrocarbonetos na Bacia das Malvinas do Norte", em "violação" das leis argentinas.
"Lanço um apelo ao primeiro-ministro Benjamin Netanyahu para que reconheça a soberania da Argentina sobre as Ilhas Malvinas e imponha sanções à Grã-Bretanha enquanto a ocupação se mantiver", concluiu a publicação do ministro radical israelita.
Desde que, em 1833, as forças britânicas ocuparam as Ilhas Malvinas e expulsaram os seus habitantes e as autoridades argentinas, o país sul-americano nunca deixou de reivindicar os direitos soberanos sobre o arquipélago no Atlântico Sul, palco de uma guerra que, em 1982, terminou com a derrota e a rendição da Argentina perante as forças britânicas.
As declarações de Ben Gvir surgem num momento em que se prevê que o Governo do Reino Unido anuncie restrições à compra de produtos agrícolas provenientes de colonatos israelitas na Cisjordânia ocupada, segundo a imprensa britânica.