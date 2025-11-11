Ministro quer serviço de migração empenhado no combate a crimes em Moçambique 

Ao intervir no XV Conselho do Senami, que decorre desde segunda-feira em Maputo, o ministro afirmou que o encontro "decorre num momento de grandes desafios para o país".

"Refiro-me à prevalente situação do terrorismo em partes da província de Cabo Delgado, raptos, tráfico de seres humanos e órgãos humanos, tráfico de drogas e migração ilegal, entre outros fenómenos que, esporadicamente, ocorrem no nosso seio, dos quais demandam do Senami, no quadro da segurança interna, uma contribuição para o seu enfrentamento eficaz", disse Chachine.

O governante defendeu a necessidade de intensificar as ações de controlo migratório nos postos de fronteira por serem locais de travessia de vítimas de tráfico, criminosos, armas e munições.

Por isso, para melhorar o serviço migratório, Chachine recomendou igualmente a prestação de um atendimento público de qualidade, onde o cidadão se sinta valorizado e respeitado, bem como o reforço da fiscalização da entrada, permanência e saída de estrangeiros no país, assegurando o "cumprimento rigoroso da legislação".