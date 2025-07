O antigo ministro russo dos Transportes, Roman Starovoit, foi encontrado morto dentro do próprio automóvel com %u201Cum ferimento de bala", esta segunda-feira em Moscovo. Horas antes, Roman Starovoit tinha sido afastado do cargo na sequência de um incidente com drones russos, o que terá levado ao cancelamento de milhares de voos na Rússia.