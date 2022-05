Ministro russo dos Negócios Estrangeiros nega que Putin esteja doente

Em entrevista ao canal televisivo francês TF1, Sergei Lavrov defendeu que o presidente russo, Vladimir Putin, aparece regularmente em público e que “qualquer pessoa sã” não verá qualquer sinal de doença.Nas últimas semanas tem havido uma crescente especulação de que Vladimir Putin, que completa 70 anos em outubro, possa estar a sofrer de problemas de saúde, possivelmente cancro.Ainda este mês, o chefe dos serviços secretos militares da Ucrânia, Kyrylo Budanov, afirmou que o presidente russo está “ muito doente ”.Fontes da inteligência britânica também revelaram aos meios de comunicação, na semana passada, que Putin estava gravemente doente e a revista New Lines também teve acesso a um áudio de um oligarca próximo do Kremlin que afirma que o presidente russo está “muito doente com cancro no sangue”.Nenhuma destas informações foi, no entanto, confirmada até agora.A entrevista de Lavrov ao canal francês surge numa altura em que a Rússia continua a avançar na região do Donbass, na Ucrânia."A libertação das regiões de Donetsk e Lugansk, reconhecidas pela Federação Russa como estados independentes, é uma prioridade incondicional", disse Lavrov, segundo um texto divulgado pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros da Rússia.Sobre os restantes territórios ucranianos, Lavrov defendeu que devem decidir o seu futuro por conta própria. “Eu não acredito que eles ficarão felizes por regressar à autoridade de um regime neonazi que provou ser russófono. Essas pessoas devem decidir por si mesmas", afirmou."Sim, estão a morrer pessoas. Mas a operação está a demorar muito, principalmente porque os soldados russos estão sob ordens estritas para evitar categoricamente ataques à infraestrutura civil”, argumentou o ministro russo dos Negócios Estrangeiros.Em entrevista ao canal TF1, Lavrov reiterou as alegações de Moscovo de que a “operação militar especial” em curso tem como objetivo desmilitarizar o país vizinho e libertá-lo do “regime neonazi”.