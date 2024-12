Ministro sul coreano pede retirada da moção de destituição do líder interino

"Em tempos de guerras comerciais globais e emergências nacionais, a ausência de uma torre de controlo para os assuntos de Estado causaria graves danos à credibilidade, economia, segurança nacional e continuidade da governação do nosso país", disse Choi Sang-mok, numa conferência de imprensa.

De acordo com declarações citadas pela agência de notícias sul-coreana Yonhap, Choi pediu à Assembleia Nacional, em nome dos membros do governo, que cancelasse a votação da possível destituição do presidente interino Han Duck-soo.

O parlamento deverá votar durante o dia um pedido de destituição do presidente interino, apresentado pelo principal partido da oposição, por Han se recusar a nomear juízes para o Tribunal Constitucional.

Se Han for destituído, Choi Sang-mok, que além de ministro das Finanças é também vice-primeiro-ministro para os Assuntos Económicos, será o próximo na fila para assumir o papel de presidente interino.

O Partido Democrático (oposição), cuja coligação controla o parlamento, tinha dado a Han Duck-soo até segunda-feira para nomear juízes para os lugares vagos no Tribunal Constitucional.

Este tribunal, que está a analisar o processo que levou à destituição do antecessor de Han, Yoon Suk-yeol, tem seis meses para pronunciar-se sobre a validade desta decisão.

O preenchimento dos três lugares vagos no Tribunal Constitucional desde outubro podia tornar a destituição de Yoon mais provável, uma vez que isto requer o apoio de pelo menos seis dos nove membros do juízo.

O pedido de destituição de Han Duck-soo foi apresentado depois do presidente interino ter dito que não ia nomear novos juízes para o Tribunal Constitucional até que o PD e o Partido do Poder Popular (PPP, no poder) chegarem a acordo.