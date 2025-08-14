Ministro taiwanês confirma visita ao Japão e diz que reação da China não afetará relações

Embora não seja a primeira vez que um alto responsável taiwanês visita o Japão, estas deslocações raramente são tornadas públicas devido à ausência de relações diplomáticas oficiais entre os dois territórios.

Em declarações aos jornalistas, Lin falou pela primeira vez sobre a recente estada no Japão, afirmando que Taiwan está "a fazer amigos em todo o mundo".

"Dadas as relações cordiais entre Taiwan e o Japão, é natural que, enquanto estive no Japão, visitasse a Expo 2025 de Osaka e me reunisse com amigos japoneses", afirmou o chefe da diplomacia da ilha.

Quanto à reação de Pequim, que adiou uma reunião de ministros da Agricultura com o Japão, prevista para 11 de agosto em Tóquio, Lin limitou-se a dizer que não afetará o rumo das relações entre Taipé e Tóquio.

A China, que considera Taiwan como uma "parte inalienável" do seu território, apresentou ainda uma queixa formal ao Japão pela visita de Lin, acusando Tóquio de "proporcionar uma plataforma para atividades separatistas anti-chinesas" e de "enviar um sinal gravemente errado".

"No dia 25 de julho, o Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês instou o Japão a respeitar o espírito dos quatro documentos políticos assinados entre a China e o Japão e os compromissos solenes assumidos sobre a questão de Taiwan, e a adotar medidas imediatas para eliminar o grave impacto deste incidente", referiu o comunicado.