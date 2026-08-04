Ministros da Administração Interna da UE discutem de urgência crise em Ceuta

Portugal está representado pelo ministro Luís Neves.



Os ministros vão discutir o apoio a Espanha na crise de Ceuta, o reforço das fronteiras externas do bloco europeu - em carta 22 países defenderam uma ação coordenada para reforçar o controlo destas fronteiras.



Por outro lado vão avaliar como prevenir novas entradas em larga escala de migrantes.



A Espanha quer discutir também o alargamento da utilização dos centros de retorno em países terceiros - centros que acolhem migrantes aos quais a permanência no espaço da União Europeia foi recusada.



Além dos ministros dos 27 Estados-membros, participam também na reunião governantes de países que integram o espaço Schengen - Suíça, Noruega, Islandia e Lichenstein, representantes da Europol, da Frontex e da Agencia Europeia de Asilo.



Às 11 da manhã está marcada uma conferência de imprensa do Comissário europeu dos Assuntos Internos e Migrações, Magnus Brunner.

